【中印衝突】兩軍對峙恐持續到冬天

印中關係持續緊張，雙方在邊界對峙多時，但兩軍要全面解除戰鬥狀態需要一段時間，預計對峙可能持續到冬天。兩國目前正進行軍事和外交層面對話，尋求解決實際控制線（LAC）的緊張局勢。

印度傳媒ThePrint6月26日引述消息人士報道，印度的首要目標是確保逐步縮小軍事規模，然後開始解除戰鬥狀態。

報道指，中國在加勒萬河谷（Galwan Valley）和基阿姆温泉（Hot Spring）將大約12輛車從實控線深處後退1.5公里，但是，解放軍仍繼續在印度實控線範圍內進行建設，而且中國在班公錯湖（Pangong Lake）手指地區並沒有明顯緩和衝突情況。

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消息人士指，全面解除戰鬥狀態是個漫長過程，印中兩國會在一段時間內舉行不同級別的會議，又指中國撤走部分車輛和人員是個積極信號，但不要寄望可以迅速完成。另一名消息人士認為，完全解除狀態不會在幾周內發生，而是可能持續到冬天來臨，並指印度在各地區有足夠部署和補給支持解除進程及應對突發情況。

印度駐華大使米斯里（Vikram Misri）則認為，解決拉達克軍事僵局的唯一方法，是中國明白單方面以武力或脅迫方式改變現狀並非正確手段，應審視局勢而行。

印度譴責解放軍在中印衝突中使用「狼牙棒」的行為「太殘暴」：