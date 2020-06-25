【中印衝突】英國首相約翰遜：正鼓勵雙方對話

中印邊境局勢因6月15日的加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突而升級，英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月24日表態稱，正鼓勵雙方對話。

中印流血衝突導致人員死亡，衛星圖像拍到兩國在邊境集結兵力（點擊大圖瀏覽）

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英國首相約翰遜6月24日在下議院舉行的每周首相問答上被問及中印邊境爭端對英國的影響時，他稱中印局勢嚴重和令人擔憂，英國正在密切關注此事。他還說，英國正鼓勵雙方就邊界問題進行對話，解決兩國之間的問題。

Today in PMQs I asked the Prime Minister about the implications for Britain in the wake of the fatal India - China conflict in Ladakh.#PMQ #ForeignAffairs #InternationalRelations #China #India pic.twitter.com/b0ykwCHvsR — Flick Drummond (@FlickD) June 24, 2020

這是中印邊境對峙持續1個多月以來，約翰遜首次表態。中印這輪邊境緊張局勢開始於5月初。6月15日，兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發致命衝突，罕見導致重大人員傷亡。

印度方面死亡20人，中國也有傷亡，但是沒有披露具體的數字。這是1975年以來中印邊境衝突首次有人員死亡，而對於這次衝突的起因，中印雙方也是各執一詞。