【新冠肺炎】傳染病專家福奇：美國問題嚴重　籲民眾負責任戴口罩

美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）6月26日發出緊急警告，指新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在南部和西部大規模爆發能蔓延至整個國家，美國正面臨「嚴重問題」。

福奇當天在白宮舉行的每日疫情記者會上稱：「如你所見，我們在某些地區正面臨嚴重的問題。」他表示：「終結它（疫情）的唯一方法就是我們一起結束它。」

他勸籲民眾戴口罩和與人保持社交距離，說這是社會責任，並表示疫情在南部和西部大規模爆發能蔓延至整個國家。

福奇還指出官員正就會否採取新檢驗模式進行「激烈的討論」。

這種新檢驗方法是把來自很多人的樣本合併在一起來做檢驗，用這種方法來加速找到受感染的人並隔離這些人。

圖為美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）6月23日出席國會眾議院出席聽證會，在發言前除下口罩。（AP）

美國疫情V型反彈

美國確診個案超過245萬個、累計逾12.4萬人死亡。25日新增4萬個確診個案，刷新該國歷來紀錄。逾半州份確診個案增加，當中包括最快重啟經濟的州，以及人口多的西岸地區。該國疫情已呈「V型反彈」。

美國確診病例錄得最多的一次是在4月24日，當時單日新增確診個案為3.64萬個。

多個疫情嚴重的州份的新增個案及住院人數再刷新紀錄，亞里桑那州25日錄得逾3000個案，這是該州一周內第四次有這個水平的紀錄。

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三藩市暫停「解禁」

加州三藩市市長布里德（London Breed）決定，推遲擬28日解除部分社交限制的做法。她稱如情況持續又不及時介入的話，屆時只能再度以「封城」控疫。

佛羅里達州單日再多近9,000人確診。該州確診個案2天便增1倍。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）稱，病例急增與擴大病毒檢測有關，現時州內每日可檢測45,000個樣本，為上月底的近1倍。

得州25日錄得單日新增確診個案5,996個，共和黨籍的州長阿博特（Greg Abbott）叫停重開啟經濟活動，再實行出限制措施：酒吧須關閉、禁止民眾進行河上漂流活動，並求餐館室內座位僅一半可用來接待顧客。