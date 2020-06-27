美國疫情惡化特朗普留華府以免被罵？取消休假原因　總統三緘其口

美國國內疫情反彈，6月26日錄得逾4萬個新增的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，刷新紀錄。總統特朗普（Donald Trump）取消周末前往新澤西州度假計劃，但沒說明原因。有美媒指這是因為該澤西州推出新的限制措施。

白宮沒有說明特朗普取消新澤西度假計劃的原因，不過特朗普在Twitter上發文解釋稱，他取消計劃是想留在華盛頓以確保法律和秩序的執行。

特朗普6月26日簽署一項保護紀念碑和雕像的行政命令，在一條推文中指，他已簽署一份非常強大的行政命令來保護美國古蹟、紀念碑以及雕像，打擊近期的暴力罪案，違反此法的人將被判處長期監禁。

↓↓↓特朗普在Twitter發文，稱自己不去新澤西州打球，是為確保法治的執行。

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

特朗普原本擬26日下午起程，到他名下、位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部度假。惟新澤西州政府要求來自9個有疫情的州份的旅客自我隔離14天，而亞利桑那州是其中之一；特朗普23日曾到訪該處。

新澤西州的規定理應適用於特朗普，惟美國政治新聞網站Politico在26日報道，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說「美國總統不是平民。」新澤西州長墨菲（Phil Murphy）24日也表示，特朗普不受此禁令限制，因為他是「必要勞動力類別」的一員。

這位美國總統之前已因為自己的嗜好被人批評。美國染疫死亡人數在5月增至接近6位數，但他仍前往維珍尼亞州斯特靈（Sterling）的高爾夫球俱樂部耍樂。已篤定取得美國民主黨總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）的競選團隊推出廣告影片，影片最後出現這組字樣：「近10美國人已死。死亡人數在增加。總統在打高爾夫球。」外界可以想像，特朗普看着不會覺得高興。