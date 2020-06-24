【美國示威】特朗普言論涉謾罵示威者　Twitter隱藏帖文

撰文：房伊媚
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美國反警暴示威席捲全國。近日有示威者嘗試佔領首都華盛頓白宮附近的街道。總統特朗普（Donald Trump）6月23日在社文媒體Twitter上警告會以武力對待有關示威者。Twitter認為言論涉及「謾罵」，於是隱藏該篇帖文。
特朗普在帖文中寫道：「只要我仍是你們的總統，首都華盛頓就不會有自治區。如果他們（示威者）嘗試這樣做，他們會遭受嚴厲的武力對待！」有示威者在6月22日於白宮附近嘗試設立「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone），警方後來成功清場，並封鎖該處。
There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020
Twitter認為帖文涉及對一個可識別群體的威脅，於是隱藏帖文，但為了公眾利益，仍允許網民在點擊警告字句後繼續查看帖文。
↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：
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特朗普5月26日亦曾在Twitter發布有關郵寄選票問題的帖文，Twitter在下方提示讀者，須對它進行事實核查。特朗普5月28日簽署行政命令，希望能對社交媒體進行監管，削減內容審查權力。