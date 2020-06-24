【美國示威】特朗普言論涉謾罵示威者　Twitter隱藏帖文

美國反警暴示威席捲全國。近日有示威者嘗試佔領首都華盛頓白宮附近的街道。總統特朗普（Donald Trump）6月23日在社文媒體Twitter上警告會以武力對待有關示威者。Twitter認為言論涉及「謾罵」，於是隱藏該篇帖文。

特朗普在帖文中寫道：「只要我仍是你們的總統，首都華盛頓就不會有自治區。如果他們（示威者）嘗試這樣做，他們會遭受嚴厲的武力對待！」有示威者在6月22日於白宮附近嘗試設立「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone），警方後來成功清場，並封鎖該處。

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Twitter認為帖文涉及對一個可識別群體的威脅，於是隱藏帖文，但為了公眾利益，仍允許網民在點擊警告字句後繼續查看帖文。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

+ 16 + 15 + 14

特朗普5月26日亦曾在Twitter發布有關郵寄選票問題的帖文，Twitter在下方提示讀者，須對它進行事實核查。特朗普5月28日簽署行政命令，希望能對社交媒體進行監管，削減內容審查權力。