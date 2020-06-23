特朗普：已授權聯邦政府逮捕毀壞雕像或其他公物者　最高監禁10年

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月遭警方拘捕後死亡，事件觸發美國多地出現反警暴及反種族歧視的示威浪潮，部分示威者甚至破壞被指涉及種族主義的歷史人物雕像。美國總統特朗普（Donald Trump）對此不滿，他6月23日在社交網站發文表示，已授權聯邦政府拘捕蓄意毀壞雕像或其他聯邦公物者，刑罰是最高監禁10年。

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

特朗普在Twitter發文稱，已授權聯邦政府根據《退伍軍人紀念物保護與認定法》或其他相關法律，拘捕任何在美國蓄意毀壞或破壞紀念碑、雕像或其他聯邦財產的人士，最高刑期為10年。

他又稱，此行動立即生效，也可追溯用於已經造成的破壞或毀壞，他稱「這將不會有例外！」

多位已故名人捲入風波

美國各地爆發反種族主義抗議後，也緊接著湧現拆除紀念殖民者和奴隸商人雕像的呼聲，不少名人雕像都遭破壞，除了哥倫布外，也包括英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）、17世紀英國奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston），以及美國內戰期間南方邦聯將領羅伯特・李將軍（Robert E. Lee）。

🔻6月10日在明尼蘇達州，有民眾用腳踩倒下的哥倫布雕像🔻