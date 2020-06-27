【新冠肺炎】歐盟7月1日局部重開邊境　安全國家名單待定不包美國

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情整體趨向穩定，歐盟27國代表6月26日開會，商討7月1日起局部重開邊境，豁免部份國家旅客隔離檢疫。歐盟暫時未能就最終「安全名單」達成共識，但有外交官透露將排除美國、巴西和俄羅斯。

路透社引述外交官指，「安全名單」有10至20個國家，但多國代表指需要先與國內政府商討。知情人士透露，有關討論入夜仍然持續，預計歐盟國家於當地時間6月27日傍晚前作出非正式的答覆。

《政治報》網站（Politico）引述三名外交官指，歐盟以感染率決定是否對指定國家重開邊境，有關國家過去兩周每10萬名居民的感染率必須低於或等於歐盟的平均值。布魯塞爾同時將評估有關國家的疫情趨勢，以及處理疫情手法和可靠數據。

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據指，美國和歐洲國家以及歐盟曾討論如何重開邊境，不過美國未有列於「安全名單」早前的兩個版本。有關版本分別有47個和54個國家。路透社引述兩名美國官員指，如果美國旅客符合特定要求，例如通過體溫檢查，或獲准入境。

《紐約時報》報道，「安全名單」包括阿爾及利亞、澳洲、加拿大、格魯吉亞、日本、黑山、摩洛哥、新西蘭、盧旺達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼斯、烏拉圭、安道爾、聖馬力諾、摩納哥和梵蒂岡。歐盟也有機會容許中國旅客入境，前提是中國同樣對歐盟旅客開放邊境。英國則因為仍然處於脫歐過渡期，不被視為境外旅客。