【中印衝突】德里酒店協會拒絕接待華客　威脅聯合同業抵制

中印6月15日邊境爆發衝突，觸發印度國內反華情緒。繼該國有人發起抵制中國貨後，德里酒店餐廳與旅館業主協會（Delhi Hotels & Restaurant Owners Association）6月25日宣布拒絕接待中國旅客。

德里大約有3,000間經濟型酒店和旅館。德里酒店餐廳與旅館業主協會已經致函全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders），並表示支持抵制中國商品運動。協會表示，決定抵制中國商品，不會於酒店和餐廳使用中國商品，同時不會接待任何中國人。

美國WENY news在6月26日報道，德里酒店餐廳與旅館業主協會秘書長馬古普塔（Mahendra Gupta）在一封寫給另一商會的信中寫道：「當中國反覆向我們英勇的印度軍隊發起進攻時，我們已經決定不向任何中國國民供應客房。」協會還矢言將停止在其業務中使用「任何中國產品」，並威脅要與「其他邦的酒店協會」做出類似決定。

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全國貿易商聯合會歡迎協會加入，認為反映不同行業人士更加願意加入抵制行動。秘書長坎德爾瓦（Praveen Khandelwal）表示，將聯絡運輸業、農業、小販業、小型企業等全國組織，一起支持行動。

WENY news在報道中指出，德里酒店業界此舉象徵意義較大，因為受新型冠狀病毒肺炎影響，兩國旅行都受限制。

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