【中印衝突】印度指解放軍深入德普桑平原　加派3.6萬兵力與軍備

曾任印度部長聯盟理事會國防方面成員之一、現為國會高級領袖的拉朱（Pallam Raju）稱中國解放軍已深入德普桑平原（Depsang Plains）印控地區、印方實際控際線內18公里。網上軍事雜誌Defence Blog在6月26日引述消息稱，印度加強在喜馬拉雅邊界部署軍力，包括坦克與大砲。

Defence Blog稱中國向斗拉特別奧里地機場（Daulat Beg Oldi Airport）東南30公里處增加兵力，而印度則也在當地部署逾3.6萬兵力，亦調遣3個步兵師，還有配置主戰坦克與大砲。該國戰機也定期在該區上空巡邏。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava） 25日稱印方是因應中國5月在該區的軍事存在，沿着實際控制線部署大量士兵，導致在拉達克（Ladakh）發生對峙。

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他稱問題的核心是，中方5月初在實際控制線集結大量軍力及軍備，這不符合兩國簽訂過的一些雙邊條約。他提及的應包括1993年《關於中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》，當中雙方同意進行有限的邊境部署。

位處海拔1.8萬呎的德普桑平原，是一個位於實際控制線上、加勒萬河谷以北的一個平原。它接近印度斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldie）的戰略要地。印度近年在接近中方運作的地方興建一條機場跑道。

拉朱26日表示，解放軍已跨越實際控制線18公里，深入至德普桑平原。此處被稱為「Y型交界處」或「樽頸」。他稱這是令人震驚的發展，是一個真的威脅。