【港版國安法】特朗普凍結美國USAGM撥款　影響支援香港民運活動

美國《時代》周刊報道，指美國政府在6月初時凍結了美國國際媒體署（USAGM）的一批資金，部分資金用作支援世界民主活動，包括香港自2019年以來的反修例示威之中。

美國OTF及NED組織在2019年6月起開始支援香港團體。圖為2019年4月香港反修例示威的情況。（Reuters）

《時代》周刊報道，相關決定是在總統特朗普（Donald Trump）的盟友帕克（Michael Pack）就任USAGM主任後，在6月9日公布。USAGM負責監管美國多個資金撥款運作，包括美國之音及自由亞洲電台等。

報道指被凍結的撥款共約200萬美元，款項原預定撥予名為「開放科技基金」（OTF）的非牟利組織。OTF在2012年至2016年間，曾撥款近300萬美元協助加密軟件Signal的開發，並投資超過600萬美元在Tor的加密瀏覽器上。

兩名消息人士稱，在香港方面，OTF的計劃之一是成立針對香港網絡安全事件的響應隊伍，以分析中國的監視技術，並與安全通訊程式開發人員迅速共享訊息。款項凍結會令相關計劃無法繼續運作。

在中國公布在港推行國安法後，香港人對VPN相關的搜尋量急升。儘管香港目前未受中國長城防火牆的阻隔，但有更多的人擔擾未來會受到監控及瀏覽限制。

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OTF基金曾支援香港民運組織

OTF另外亦成立約50萬美元的基金，為遭受攻擊的公民社會團體、新聞工作者及人權組織等提供救濟。該基金開放自世界各地的申請，自2019年6月香港反修例運動開始以來，已向香港部分團體支付數筆款項。凍結款項將影響相關團體取得支助。

報道指在2019年，OTF與另一個非牟利組織美國國家民主基金會（NED），向香港民運組織撥款約64.3萬美元，NED把支出稱為「促進公民社會活動」。

中國政府12月宣布對NED及其他美國非牟利組織實施制裁，稱他們煽動極端暴力犯罪活動。有民運人士擔心，如果當局認為抗議者與外國組織的關係損害國家安全，新國安法可能會將其與外國組織的聯繫定為犯罪。

在帕克就任USAGM主任後，OTF、美國之音、自由亞洲電台等總裁及董事會先後在6月17日被辭職及解散。特朗普指責這些媒體獲美國政府支助，卻淪為中共等專制國家的傳聲筒。報道引述官員指出，特朗普或不滿意那些媒體報道內容，擔憂相關媒體最終會成為特朗普政府的宣傳工具。