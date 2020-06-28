美國肯塔基州槍擊案1死1傷　兇徒冷靜舉槍逐一指向民眾發射

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美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）一批民眾6月27日在公園示威，抗議警暴及種族歧視，要求政府為當地一名於3月被警員擊斃的黑人女子討回公道。然而，示威期間有人開槍，導致1人死亡、1人受傷。死者是一名男子。

事發於當晚大約9時，網上流傳的影片顯示，當時一名男子突然向公園中的人群開槍。有人其後倒地，大量流血。警員到場後曾為一名受傷男子急救，他最終當場死亡。警員又在公園附近找到另一名傷者，此人已被送院，沒有生命危險。調查人員事後封鎖公園採證。

當地有警員在3月闖入26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的家，以調查與毒品有關的案件。泰勒的男友及鄰居均指當時涉事警察沒有表明身份，泰勒的男友向警員開了一槍。警員其後還擊，令泰勒中槍身亡。泰勒家人指，事後警方沒有在現場搜出毒品。

民眾要求當局起訴涉事警員，當中警員漢克森（Brett Hankison）已被解僱。

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