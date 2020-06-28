美國肯塔基州槍擊案1死1傷　兇徒冷靜舉槍逐一指向民眾發射

美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）一批民眾6月27日在公園示威，抗議警暴及種族歧視，要求政府為當地一名於3月被警員擊斃的黑人女子討回公道。然而，示威期間有人開槍，導致1人死亡、1人受傷。死者是一名男子。

事發於當晚大約9時，網上流傳的影片顯示，當時一名男子突然向公園中的人群開槍。有人其後倒地，大量流血。警員到場後曾為一名受傷男子急救，他最終當場死亡。警員又在公園附近找到另一名傷者，此人已被送院，沒有生命危險。調查人員事後封鎖公園採證。

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG — John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020

當地有警員在3月闖入26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的家，以調查與毒品有關的案件。泰勒的男友及鄰居均指當時涉事警察沒有表明身份，泰勒的男友向警員開了一槍。警員其後還擊，令泰勒中槍身亡。泰勒家人指，事後警方沒有在現場搜出毒品。

民眾要求當局起訴涉事警員，當中警員漢克森（Brett Hankison）已被解僱。