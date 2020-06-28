美國加州沃爾瑪配送中心槍擊案　至少2死4傷

美國加州城市雷德布拉夫（Red Bluff）一間沃爾瑪（Walmart）配送中心6月27日下午發生槍擊案，現場傳出至少50聲槍響，至少2人死亡、4人受傷。

事發於加州薩克拉門托（Sacramento）以北約30英里的沃爾瑪配送中心。據中心一名員工兼目擊者利斯特（Franklin Lister）表示，他下午回到公司上班時，看到一名員工在走廊上邊跑邊大叫：「正在發生槍擊案！有槍手在持槍開火！」

利斯特續指，他與其他人逃出配送中心大樓期間，聽到50至60發槍聲。他回望大樓時，一輛白色汽車撞進大樓入口，導致玻璃碎裂，令他同事的手臂流血。

警方在槍擊案發生15分鐘後，即當地時間下午3時45分，朝槍手胸部開槍。