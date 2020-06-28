「蝗蟲大軍」入侵印度直逼新德里　破壞力強繁殖迅速或導致飢荒

印度首都新德里表示，成千上萬的沙漠蝗蟲（Desert Locusts）正從鄰近的古爾岡（Gurgaon）地區湧入，地方官員們必須對此保持高度警惕。據悉，數以百萬計、蔓延7公里的蝗蟲群5月初從巴基斯坦進入印度西部拉賈斯坦邦，接著持續擴散到印度至少5邦覓食。

綜合BBC、CNN報道，沙漠蝗蟲27日來到距新德里約30公里的古爾岡，上午11時30分左右壟罩天空。居民被告知，可以利用鍋碗瓢盆製造吵鬧聲音，趕走害蟲。56歲的社會企業創辦人卡普爾（Atul Kapur）說，上次在這座城市看見大批蝗蟲已是至少40年前。他提到，才15分鐘的時間，成千上萬的蝗蟲就停滿房屋的陽台與屋頂，之後又被大風捲走。

新德里勞工與發展部長拉伊（Gopal Rai）透露，新德里所有地方官員都被指示「保持高度警戒」，加大努力遏止蟲害。相關單位也將派遣工作人員，協助指導居民驅散蝗蟲，可能方法包括施放鞭炮，或者「利用鼓或工具製造高分貝聲響，透過音樂系統播放高音量的音樂」。根據印度農業部官員，蝗蟲似乎正朝向德里南部的帕爾瓦爾（Palwal）前進。

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數百萬隻、延伸7公里的蝗蟲群5月初從巴基斯坦進入印度，陸續遷徙至5邦覓食。拉賈斯坦邦的植物保護官員普拉卡什（Om Prakash）本月初就提醒，蝗蟲會從巴基斯坦的繁殖地飛來。

聯合國糧食及農業組織（FAO）也於20日表示，印度在未來4周應該保持高度警惕，因為「春季繁殖的大批成年蝗蟲持續出現在印巴邊境，其中許多已經繼續進一步往東延伸到印度北部多邦，因為季風雨尚未來到印度拉賈斯坦邦」。

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沙漠蝗蟲被認為是最具破壞力的遷徙性害蟲之一，繁殖速度快速，如果不加以控制，可能破壞人類的食物供應，導致飢荒。成年蝗蟲每日可飛行150公里，吃下與體重2公克等重的新鮮植物。根據聯合國說法，目前的蝗害可追溯到2018至2019年的颶風季節，當時阿拉伯半島發生暴雨，讓蝗蟲「前所未有地繁殖」至少三代。蟲群自此以後已經擴散到東非、中東與南亞。

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