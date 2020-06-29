法國第二輪地方選舉　執政共和前進黨大敗　綠黨成最大贏家

法國第二輪地方選舉在6月28日舉行，總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬共和前進黨預料在選舉中慘敗，社會黨及環保左翼的綠黨則取得重大勝利。

社會黨的巴黎女市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）取得勝利，成功連任。（Reuters）

法國第二輪地方選舉結束，根據票站調查及初步點票結果，歐洲生態－綠黨（EELV）預料可在馬賽、里昂、波爾多、斯特拉斯堡等多個城市勝出。社會黨的巴黎女市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）成功連任，繼續監督籌辦2024年奧運。

儘管總理菲利普（Edouard Philippe）在家鄉北部港口城市勒阿弗爾（Le Havre）成功當選市長，但共和前進黨整體表現欠佳，在多個大城市中失利。有分析指共和前進黨無法在社區紮根，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下強行舉行大選等都是令共和前進黨失敗的原因之一。

至於由瑪琳勒龐（Marine Le Pen）領導的極右國民陣線，有望勝出南部城市佩皮尼昂（Perpignan），首次管治超過10萬人口的城市。

法國首輪地方選舉在疫情爆發初期的3月舉行，受限制措施影響第二輪選舉延至6月28日舉行。選民投票時需遵守抗疫措施，包括戴口罩及排隊時保持1米距離等。投票未見踴躍，投票率只有四成。

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