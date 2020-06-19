法國總統馬克龍訪問英國　與首相約翰遜會談

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月18日訪問英國，紀念戴高樂將軍（Charles de Gaulle）在倫敦發表抵抗納粹德國宣言80周年，並與首相約翰遜（Boris Johnson）舉行會談，討論英國脫歐談判等議題。

受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，馬克龍抵達倫敦唐寧街（Downing Street）首相府時，與約翰遜以合十代替握手，並遵守社交距離，兩人合照保持距離。另外馬克龍亦獲英國政府豁免入境隔離檢疫14天的規定。

首相府其後發表聲明，雙方同意攜手應對疫情和確保全球經濟穩定回復是非常重要，兩國亦會在多個國際議題加強合作，包括指出中國推出港版國安法屬明顯違反《中英聯合聲明》。他們同時討論到利比亞問題，認同需要由聯合國推動當地政治進程。

至於在英國脫歐問題上，約翰遜向馬克龍表示，歡迎英國和歐盟在7月舉行密集式脫歐談判，但不認同將談判延長至秋季的計劃。