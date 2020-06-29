【美國大選】罕有承認　特朗普稱自己「可能會輸」

美國政治新聞網站Politico報道，美國總統特朗普（Donald Trump）受訪時罕見承認，自己可能輸掉今年11月的美國總統大選。

特朗普在霍士新聞一次本應很輕鬆的專訪中表現讓幕僚大驚失色。當時主持人問了一個簡單的問題︰他第二個任期的目標是什麼？特朗普的回答卻漫無邊際、文不對題。通常自信滿滿的特朗普反而暗指自己可能敗選。他說︰拜登「將成為你們的總統，因為有些人不喜歡我，也許是這樣」。

美國總統特朗普（右）受訪時罕見承認，自己可能將於今年11月的美國總統大選中輸給拜登（左）。（Getty Images）

在專訪播出數小時後，接近特朗普的人都在問：總統的心思是不是真的放在競選連任上？前特朗普政治顧問農貝格（Sam Nunberg）說：「按照目前趨勢，特朗普將遭受當代總統在選舉中的最糟糕慘敗之一，以及在任總統尋求連任上最糟糕的失敗。」

特朗普上週末在俄克拉何馬州舉行造勢集會虛席處處▼▼▼

民調表現差、造勢會場空盪盪，一向自信滿滿的美國總統特朗普日前罕見承認，可能輸掉今年11月的總統大選。前幕僚也提出嚴厲警告，稱特朗普將遭逢「最慘烈選舉挫敗」。

美國政治新聞網站Politico報道，特朗普25日接受霍士新聞（Fox News）主持人漢尼蒂（Sean Hannity）訪問時，被問到第二任期的目標是什麼，結果特朗普的回答卻漫無邊際、文不對題，嚇壞幕僚團。

一向自信滿滿的特朗普還暗指自己可能敗選，他說，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）「將成為你們的總統，因為有些人不喜歡我，可能吧」。

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特朗普尋求連任之路困難重重，他應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及處理全美反種族歧視騷亂的方式遭猛烈抨擊。特朗普上周末在俄克拉何馬州（Oklahoma）舉行3月以來首場造勢活動，結果出席人數不如預期，場面十分尷尬。

報導指出，特朗普還有時間挽回頹勢，當前政治環境也可能改善。但訪問超過6名與特朗普關係密切的人士後，可得出一個結論，即特朗普競選連任工作亟需找到方向，且特朗普是漫不經心且一再貶損自己的候選人。

特朗普前競選幕僚農貝格（Sam Nunberg）說：「按照目前趨勢，特朗普總統恐遭逢當代總統大選中最慘烈的選舉挫敗之一，以及有史以來在任總統（尋求連任）最慘烈的挫敗。」

另一名霍士新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）也在本周節目上發出嚴厲警告，稱特朗普「很有可能輸掉大選」。特朗普親密盟友、共和黨聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）告訴記者，特朗普必須將選戰焦點放在政策上，而非個人性格。

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