【George Floyd事件】Taylor Swift將矛盾直指特朗普：11月換掉你

撰文：聯合新聞網
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美國明尼蘇達州一名非裔男子喬治George Floyd在被警察壓制期間死亡，引發全美各州民眾上街抗議，荷李活眾多名人也出聲哀悼，包括Beyonce、Dwayne Johnson、Anne Hathaway、Ariana Grande以及Chris Hemsworth等明星都在IG怒斥警察暴力，流行樂小天后Taylor Swift更怒指美國總統特朗普：「等我們11月投票換掉你」。
「等我們11月投票換掉你！」點圖看Taylor Siwft與特朗普罵戰及眾星表態▼▼▼
許多明星直接上街聲援，反對警察暴力，包括美國女歌手Halsey與歌手男友YUNGBLUD、演員Nick Cannon，另外包括Harry Styles、Steve Carell以及Seth Rogen更主動捐錢給明尼蘇達自由基金會，協助為抗議被捕的示威市民保釋。
Halsey上街直擊美國警暴！（點圖放大▼▼▼）
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