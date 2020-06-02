【George Floyd事件】Taylor Swift將矛盾直指特朗普：11月換掉你

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

美國明尼蘇達州一名非裔男子喬治George Floyd在被警察壓制期間死亡，引發全美各州民眾上街抗議，荷李活眾多名人也出聲哀悼，包括Beyonce、Dwayne Johnson、Anne Hathaway、Ariana Grande以及Chris Hemsworth等明星都在IG怒斥警察暴力，流行樂小天后Taylor Swift更怒指美國總統特朗普：「等我們11月投票換掉你」。

「等我們11月投票換掉你！」點圖看Taylor Siwft與特朗普罵戰及眾星表態▼▼▼

許多明星直接上街聲援，反對警察暴力，包括美國女歌手Halsey與歌手男友YUNGBLUD、演員Nick Cannon，另外包括Harry Styles、Steve Carell以及Seth Rogen更主動捐錢給明尼蘇達自由基金會，協助為抗議被捕的示威市民保釋。

Halsey上街直擊美國警暴！（點圖放大▼▼▼）

+6
+5
+4

相關圖輯：【George Floyd事件】英德加等地示威　聲援美國反對警察暴力執法（點圖放大▼▼▼）

+29
+28
+27
George Floyd被殺｜米高佐敦籲示威者克制　「不要跌入暴力循環」
【George Floyd事件】英德加等地示威　聲援美國反對警察暴力執法
【George Floyd事件】拜登與特朗普反應對比大　民調領先10百分點
George Floyd被殺｜NFL球星為抗爭失業多年　設基金支援被捕人士
George Floyd被殺｜The Rock三字訊息震撼支持者　矛頭直指特朗普
George Floyd死於美國警暴　英媒還原案發經過　悲劇緣於疑似偽鈔

延伸閱讀：

每週生肖／惟中大師：麻煩指數　牛需多陪伴、蛇太多人喜歡

吳朋奉「浪子回頭」點閱破億 網悼：在天堂繼續緣投

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。