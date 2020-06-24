【博爾頓新書】蓬佩奧駁斥內容不實　否認特朗普鼓勵設新疆教育營

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書正式問世。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月23日接受電台節目主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時反駁博爾頓所寫的指控，指內容充滿謊言和扭曲事實，與印象中所發生的事截然不同。

博爾頓透過著作《The Room Where It Happened》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）披露白宮內幕，例如蓬佩奧曾指總統特朗普（Donald Trump）「一派胡言」。

蓬佩奧回應指，書中內容與印象中所發生的事截然不同。蓬佩奧指控：「這些事不是被完全扭曲，坦白講就是與真實發生事情不符的謊言。」

蓬佩奧透露，博爾頓聲稱身處「事發之室」，但事實是博爾頓十分難搞也泄漏很多資訊，所以博爾頓在職期間通常並無參與會議，因為官員意識到資訊有遭暴露風險。

蓬佩奧批評，美國現任總統仍在職，最重要的國安官員卻出書，寫出美方對外國領袖所說的內容，或是私人會議期間對敏感議題的言論，對美國政府造成巨大風險。蓬佩奧指出，博爾頓所作所為立下糟糕先例，為此感到難過。

對於特朗普是否默許或鼓勵中國於新疆建設教育營，蓬佩奧表示，特朗普上周簽署兩黨支持的《維吾爾人權政策法案》，公開指摘中國西部的人權侵犯事件。他說，從他的觀察而言，特朗普立場清晰。

蓬佩奧指出，對於人權事務，美方須平衡拿捏很多複雜議題，但特朗普一向清楚表達對問題的期望，以及美國應該如何成為人權議題的領袖。他表示：「不論是香港人民自由，或是羅興亞人與世界各地的人權，這任總統了解美國作為全球自由人權燈塔是至關重要的事。」