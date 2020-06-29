尼泊爾南部罕見遭蝗蟲入侵　疑由不穩定的風帶入國家

尼泊爾農業和畜牧發展部發言人Hari Bahadur KC在6月27日表示，尼泊爾南部平原巴拉（Bara）、帕爾薩（Parsa）、薩爾拉希（Sarlahi）等地區同日早上發現蝗蟲。他指，蝗蟲可以經印度瓦拉納西（Varanasi）一直遷移至尼泊爾。

發言人指出，懷疑一股由南部地區吹向東北地區的不穩定的風將蝗蟲帶入國家。他稱，尼泊爾農業和畜牧發展部已經儲備足夠份量的化學藥劑，以阻止蝗蟲的侵襲。

圖為6月28日，尼泊爾加德滿都一名農民種植水稻。（AP）

由於尼泊爾的地理位置和氣候條件，該國很少機會爆發蝗災。尼泊爾首次發生蝗災是在1962年，而最嚴重的一次發生在1996年，當時奇特旺（Chitwan）80%農作物被破壞，默格萬布爾格里（Makwanpur）和巴拉等地區亦有部分農作物被毀。

蝗災的出現令人擔生國家的糧食安全。Nepal Farmer Group Federation（暫譯尼泊爾農民團體聯合會）6月28日發表聲明要求政府不要浪費時間，要在蝗蟲數量仍算少的時候，立即採取行動減少其數目。聯合會主席巴斯內特（Navaraj Basnet）表示，國家正處於糧食危機的威脅下。