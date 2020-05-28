疫情未受控　蝗禍熱浪颱風齊襲來　印度陷「最黑暗時刻」

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾市（Jaipur）近日遭大批蝗蟲侵襲，當局估計逾12.5萬英畝（約505平方公里）的農作物被摧毀，嚴重打擊當地農民生計。然而，除了蝗禍，該國最近還遇上熱浪及颱風等自然災害，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未完全受控，有網民形容印度正處於「最黑暗時刻」。

網上片段顯示，齋浦爾市的一個住宅區被成千上萬隻蝗蟲入侵，建築物的天台和牆壁佈滿飛蝗，不少人拿出鐵鑊和平底鍋去驅趕，還有人嘗試吹口哨、丟石頭甚至放火來嚇走蝗群。一名居民稱：「無數的蝗蟲在飛，在天空上密密麻麻的，我從未見過如此可怕的景象。」

當局表示，巴基斯坦今年3月也出現蝗禍，故此估計蝗蟲是經該鄰國進入印度，預料下月情況會更差。「蝗蟲警報組織」（Locust Warning Organization）負責人古爾賈（KL Gurjar）說：「在北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）及中央邦（Madhya Pradesh）部分地區，平均一平方公里內有8至10批蝗蟲群在出沒，鄰近地區亦將陸續遭到入襲。」

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2002年以來最熱​的５月

印度自1993年來未曾出現如此大規模的蝗禍，而今次更嚴重的是熱浪同時來襲，其中首都新德里（New Delhi）就遇上2002年以來最熱的5月，個別地區更錄得50°C高溫。

此外，熱帶氣旋「安攀」（Amphan）上周二（20日）吹襲孟加拉灣，印度及孟加拉兩國首當其衝，沿岸逾200萬人趕在風暴登陸前緊急疏散。

印度的新冠肺炎疫情現仍未完全受控，截至周三累計有158,086宗確診個案，共4534人不治。