【美國示威】伊朗外長批評美國警察殺人　譴責種族主義

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警壓頸後死亡，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）30日推文譴責事件，批評美國的種族主義問題。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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扎里夫在Twitter稱：「有些人不認為#黑人的命也是命（BlackLivesMatter）。對於那些我們這樣認為的人而言：整個世界早就應該對種族主義發動戰爭。是時候#全世界對抗種族主義。」

伊朗的國營電視台反覆播放美國示威的畫面。一間電視台的主播在討論事件時稱「警察襲擊示威者的恐怖場面來自紐約」。另一間電視台則指責美國華盛頓警方「放火燒車和攻擊示威者」，不過沒有提供任何證據。

除此之外，伊朗14間報社在31日的頭版頭條上登了美國示威的相關報道。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死　點擊放大了解事情經過：

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