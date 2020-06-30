【新冠肺炎・疫情】美國逾259萬人染疫　16州暫停解封措施

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,030萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少50萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月30日下午2時02分，全球確診個案新增34,081個，累計增至10,302,867個。死亡個案新增1,173個，累計增至505,518個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月30日下午2時02分，美國確診個案增加3,738個，累計增至在2,590,582個。死亡個案增加18個，累計增至126,141個。全國目前已有逾70萬人康復、逾3,155萬人接受病毒檢測。

美國有線新聞網絡（CNN）6月30日報道，由於疫情有反彈跡象，全美國最少16個州要暫停解封措施，其中德克薩斯州和加州的部分地區，已下令酒吧關閉。

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俄羅斯：該國6月30日公布，確診個案新增6,693宗，累計增至647,849宗。死亡個案新增154宗，累計增至9,320宗。

沙特阿拉伯：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增3,943宗，累計增至186,436宗。死亡個案新增48宗，累計增至1,599宗。

印尼：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增1,082宗，累計增至55,092宗。死亡個案新增51宗，累計增至2,805宗。

韓國：中央防疫對策本部6月30日公布，截至當天零時，韓國新增43宗確診病例，累計增至12,800宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11,537人。

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巴西：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增24,052宗，累計增至1,368,195宗。死亡個案新增692宗，累計增至58,314宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部6月30日公布，該國確診個案新增18,522宗，累計增至566,840宗。死亡個案新增418宗，累計增至16,893宗。全國目前已有334,821人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月30日公布數據顯示，德國確診病例新增498個，累計增至194,259個；死亡病例新增12個，累計8,973個。