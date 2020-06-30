【港版國安法】美國停止向香港出口國防裝備　撤銷特殊地位

「港版國安法」最快周二（30日）通過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（29日）表示，即日起停止向香港輸出受管制的國防裝備；對於可軍民兩用的相關科技，美國即將要求申領牌照才可出口到香港。

蓬佩奧在聲明中稱：「中國共產黨決定剝奪香港自由，迫使特朗普政府重新評估對港政策，美國被迫採取行動保護國家安全。我們已經不能分辨受管制物品是出口到香港還是中國內地，我們不能冒險讓這些物品落入解放軍手中」。

Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as “One Country, One System,” so must we. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020

蓬佩奧表示，美國並不樂意採取這項行動，強調這是北京當局違反《中英聯合聲明》導致的後果，美國的行動僅針對政權而非中國人民；由於北京現時對香港實施「一國一制」，因此美國必須這樣做。

暫停執行優惠待遇法規

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）同日宣布，已撤銷香港的特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇的法規，包括出口許可豁免，並正就進一步消除差別待遇進行評估。

羅斯在聲明中稱，北京在香港實施國家安全立法，令美國技術被轉到解放軍或國家安全部的風險增加，同時損害香港的自治，美方拒絕承受有關風險，敦促北京立即改弦易轍，兌現對港人及世界的承諾。

根據美國出口管制規例，中國內地和香港被視為不同的目的地。在某種情況下，美國對輸往香港的貨物實施簽證豁免，但對轉口輸往中國內地的相同貨物，卻要求商號持有美國個別出口簽證。

（綜合報道）