【新冠肺炎】美國多州宣布暫緩解封　科莫籲特朗普以身作則戴口罩

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，部分地區新增確診患者再創新高。全美最少16個州暫停解封措施，其中7個州宣布酒吧暫停營業。

圖為6月29日紐約曼哈頓，展示一張寫着「歌劇魅影」自1986年已成功讓面罩變得流行，呼籲人們配戴口罩的海報。（Reuters）

加州的洛杉磯縣6月28日單日新增2,542宗病例，確診感染患者接近9.8萬。當地衛生部門指出，過去一周當地新增感染患者從每天平均1,300餘人，急劇增至平均1,900人以上，並警告醫院可能在未來數星期內爆滿。

包括加州、佛州、德州、亞利桑那州等政府，均宣布暫停解封措施，並要求酒吧停止營業。其中亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）29日宣布連同戲院、健身室等即日關閉30天，同時限制室內外人群聚集人數，防止疫情散播。

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科莫要求特朗普以身作則

至於在疫情初期最嚴重的紐約州，狀況正持續改善。州長科莫（Andrew Cuomo）在29日的記者會上，表示過去一日新增7人死於新冠肺炎，是疫情爆發以來最低。

科莫表示紐約不希望重啟最初嚴格的限制措施，他在記者會上展示一個反映紐約州疫情發展的模型，指州內個案連續上升後趨向平穩，現已持續回落。他指出若疫情反彈一切可能要重頭再來，並表示正調整第三階段的解封措施時間。

在記者會上科莫批評聯邦政府放棄對抗疫情的責任，認為總統特朗普（Donald Trump）應簽署行政命令強制所有人戴口罩，並自己戴上口罩以身作則。