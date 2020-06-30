日本反對特朗普拉攏韓國加入G7峰會　青瓦台幕僚斥「無恥」

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美國有意拉攏韓國等國家參加9月的七國集團（G7）峰會，但是日本反對韓國加入，韓聯社6月29日報道，有青瓦台高級幕僚大罵日本慣於禍害鄰國，這次行徑更是「無恥至極」。

青瓦台官員：日方阻撓不會產生影響

韓聯社6月29日報道，有青瓦台高級幕僚6月29日就日本首相安倍晉三反對韓國參加G7峰會一事表示，日本慣於禍害鄰國、拒不認錯反省，此次行徑更是無恥至極。

該幕僚當天接受韓聯社電話採訪時強調，國際社會尤其是發達國家早已對此有所了解，因此日方的阻撓不會對G7成員國範圍擴大產生任何影響。

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美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日表示，將把G7峰會的舉行日期推遲到至少9月，他還想邀請更多的國家參加會議，包括俄羅斯、澳洲、印度和韓國。特朗普還說「我推遲會議是因為我認為，作為G7集團，它可能無法反映世界上正在發生的事情。這是一個非常過時的國家集團。」

6月2日，韓國青瓦台發言人康珉碩在記者會上表示，韓國總統文在寅準備接受美國總統特朗普提出的參加G7峰會的邀請，並稱這意味着韓國將成為世界秩序的新領導者之一。

但是日本共同社6月28日報道，關於美國總統特朗普5月表明的G7峰會擴大構想，日本政府高官向美國政府傳達反對韓國加入的想法。日本表示擔憂，認為韓國的對華和對朝外交姿態與G7不一致，要求維持現有框架。美方回應稱「特朗普將做出最終判斷」。

共同社：日本反對特朗普拉攏韓國加入G7
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