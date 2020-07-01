【新冠肺炎．疫情】美國逾263萬人染疫　專家警告病例或日增10萬

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,048萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少51萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月1日下午3時33分，全球確診個案新增182,896個，累計增至10,485,763個。死亡個案新增1,764個，累計增至511,543個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月1日下午3時33分，美國確診個案增加7,166個，累計增至在2,636,538個。死亡個案增加103個，累計增至127,425個。全國目前已有逾72萬人康復、逾3,220萬人接受病毒檢測。

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長福奇（Anthony Fauci）6月30日警告，全國可能每日新增10萬宗確診個案，他呼籲政府及民眾更積極抗疫。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

俄羅斯：該國7月1日公布，確診個案新增6,556宗，累計增至654,405宗。死亡個案新增216宗，累計增至9,536宗。

沙特阿拉伯：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增3,943宗，累計增至186,436宗。死亡個案新增48宗，累計增至1,599宗。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

印尼：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增1,082宗，累計增至55,092宗。死亡個案新增51宗，累計增至2,805宗。

韓國：中央防疫對策本部7月1日公布，截至當天零時，韓國新增51宗確診病例，累計增至12,850宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11,613人。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

巴西：衞生部6月30日公布，該國確診個案新增33,846宗，累計增至1,402,041宗。死亡個案新增1,280宗，累計增至59,594宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月1日公布，該國確診個案新增18,653宗，累計增至585,493宗。死亡個案新增507宗，累計增至17,400宗。全國目前已有347,978人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月1日公布數據顯示，德國確診病例新增466個，累計增至194,725個；死亡病例新增12個，累計8,985個。