【中印衝突】抵制中國商品　印度將損失慘重

中印邊防部隊在加勒萬河谷地區發生衝突後,印度政府開始對中國企業和商品做出限制,多數學者6月29日刊文認為,拒絕中國投資,這可能讓原本已顯疲弱的印度經濟雪上加霜。

印度通訊和訊息技術部(Ministry of Communications and Information Technology)6月29日發聲明,禁止包括字節跳動旗下備受歡迎的短視頻平台抖音(TikTok)在內59款中國應用程序。包括阿里巴巴的UC網站、百度的百度地圖和百度翻譯、騰訊控股的微信和列王的紛爭(Clash of Kings)等。

中印邊防部隊在加勒萬河谷地區發生流血衝突後,印度民眾舉行示威活動抵制中國產品。圖為2020年6月16日,印度民眾在艾哈邁達巴德舉行反華示威活動。(AP)

彭博社稱,這是印度方面的最新動作,理由是因其主權、安全和公共秩序受到威脅。

在這之前,印度主要港口和機場的海關官員已停止清關來自中國的工業貨物。印度方面目前考慮採取的措施包括禁止使用中國電訊巨頭華為以及中國其它供應商提供的通訊設備,另外中國的汽車商品也有可能成為被制裁的目標。

業內估計,中國廠商在印度電訊設備市場約佔25%份額,禁止華為和中興進入印度市場,可能會導致印度本土企業的採購成本上升10%至15%,因為中國以外的供應商可能會因為缺少競爭而產生高溢價。

德國之聲6月29日提到,印度馬哈拉施特拉邦政府暫停執行同中國長城汽車達成的投資協議,長城汽車2020年1月已經在印度投資377億盧比建廠,按照原計劃2021年就可以下線銷售。同時被叫停的中方投資還有北汽福田以及中國一家液壓設備製造企業。

結果會使印度損失慘重

迫於印度國內壓力,印度總理莫迪(Narendra Modi)不能在中國面前示弱。不過,日經亞洲評論分析認為,拒絕中國的投資,這可能為原本已顯疲弱的印度經濟雪上加霜。

印度總理莫迪曾在電視講話中表示,「我向全國保證,我們的戰士們不會白白犧牲。印度在受到挑釁時,都有能力做出應有的回應。」圖為2020年6月17日,印度總理莫迪為在中印衝突中喪生的士兵默哀。(AP)

「地方政客抵制中國商品的呼聲並未得到莫迪政府的支持。」俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所專家阿列克謝·庫普里亞諾夫(Alexei Kuprianov)6月29日稱,印度抵制中國商品的規模將取決於邊境衝突的解決情況以及印度工業是否對填補中國商品的空缺做好了準備。

庫普里亞諾夫指出,印度政府有一定的自由決策空間,「當前抵制中國商品的行動是地方發起的,不是莫迪的命令。正相反,在中印邊境衝突之前,新冠疫情暴發之前,印度是把對華貿易看作難得的機會。印度經濟學家認為,中美貿易戰是印度進入中國市場的絕佳機會。一方面,可以用印度商品搶佔美國商品在中國的市場份額;另一方面,美國生產也會從中國向印度轉移。從印度中央政府的角度出發,印度是希望擴大對華貿易,以使中印貿易最大限度地處於可控狀態。」

俄羅斯衛星通訊社6月29日提到,目前還不太清楚,限制措施解除後哪些部門會率先恢復過來,印度經濟能夠在多大程度上承受與中國斷絕關係。有意思的是,當印度準備抵制某些商品時,之後卻發現沒有可以替代的商品。無論在任何情況下,印度都會需要中國商品,也需要中國原料來生產工業產品。此外,印度希望獲得中國投資。因此,任何縮減與華合作的行為都明顯違背印度的國家利益。