白宮指特朗普已經聽取俄羅斯懸賞情報簡報

美國傳媒報道，俄羅斯於阿富汗懸賞獵殺美軍，總統特朗普（Donald Trump）甚至於2019年初已經得悉情報。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）曾指，情報未經證實，特朗普因而未有聽取簡報。麥克納尼6月30日改稱，特朗普已經聽取簡報。

麥克納尼出席記者會時表示，特朗普已經聽取俄羅斯懸賞事件的簡報，不過強調情報機關對指控的真確程度仍然有保留。她指，總統將一直保護美軍。不過她未有提到特朗普是否曾收到書面報告。

對於特朗普被指未有定期閱讀情報，麥克納尼反駁指「總統有閱覽情報」，並形容特朗普是地球上對美國所面臨威脅最瞭若指掌的人。

懸賞事件導致特朗普面臨壓力。民主黨眾議員聽取簡報後，眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）指，特朗普應該對莫斯科採取行動，實施制裁。前副總統拜登（Joe Biden）形容特朗普失職。共和黨鷹派人物、前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）直言，如果指控屬實，等同直接襲擊美國人。

《紐約時報》報道，特朗普2月底收到書面報告指出俄羅斯支付懸賞。美聯社報道，白宮官員早於2019年初已經收到有關機密情報。路透社引述四名知情人士指，有可靠的情報指出俄羅斯提供懸賞。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）同日確認，曾閱覽美國有關俄羅斯懸賞計劃的情報簡報。他出席國會國防小組委員會時，表示知悉有關情報。他指，不能評論情報事務，但可以說的是，部署軍隊時，將不遺餘力確保軍人的生命安全。