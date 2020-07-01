印度日本孟加拉灣海上軍演　專家：在中印邊境局勢緊張下威懾中國

中印邊防部隊在加勒萬河谷地區發生激烈衝突後，印度與日本兩國海軍6月27日在孟加拉灣進行聯合演習，俄羅斯專家6月30日指出，海上聯合演習是努力推進美國 「印太戰略」的表現。

俄羅斯衛星通訊社6月30日報道，此次演習以美國海軍術語定義性質，為PASSEX演習（交匯演習，Passing Exercise）。它通常指兩支不同的艦隊舉行的聯合演習，內容包括演練如何在開展軍事行動和執行人道主義任務時進行配合。

印度動用「拉傑普特」級（Rajput）「拉納」號（INS Rana）驅逐艦和「科拉」級（Kora）「庫利什」號（INS Kulish）導彈護衛艦進行巡邏，日本則派出海上自衛隊「島雪號」號（JS Shimayuki）和「鹿島號」（JS Kashima）兩艘訓練艦參演。

軍事專家指出，除官方原因外，舉行PASSEX演習通常是出於政治目的——彰顯武力。

《印度時報》對此次演習的評論間接證實了這一點。該報援引消息人士稱，此次演習是向中國發出某種信號，因為演習是在中印發生邊境衝突的情況下舉行的。

北京學者也認為，印度是在中印邊境局勢緊張的情況下利用與日本的聯合演習來威懾中國。若邊境衝突加劇，印度可能會試圖限制中國在印度洋的交通。不過，日本方面言論也比較温和，強調軍演是為了加強相互理解。原因就在於日本一直希望推進「印太戰略」，希望通過將太平洋和印度洋連接在一起，達到在該區域發展經濟、加強安全合作的戰略目標。雖然日本也有牽制中國的想法，但是並不會讓中日關係僵化。