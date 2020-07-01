【俄羅斯修憲】公投踏入最後階段普京現身　投票率已過50%

7月1日是俄羅斯為期一周的修憲公投投票的最後一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）赴現場投票。 俄羅斯衛星通訊社引述中央選舉委員會主席報道，在7月1日之前的六天內，約55%全國登記選民已經投票，即是投票率已過半。

普京7月1日抵達俄羅斯科學院2151號投票站，按照傳統，在各級選舉活動期間，他在那裏投票。雖然俄羅斯的新冠肺炎（COVID-19）疫情還沒有結束，但是普京在投票時並沒有戴口罩。但是其他地方的一些民眾投票時都戴着口罩。

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俄羅斯自6月25日開始為期一周的修憲公投投票，至7月1日結束。當天是正在進行國家憲法修正案投票的最終階段，投票現場開放時間為當地時間早上8時至晚上8時。

俄羅斯憲法修正案全國投票原定於4月22日舉行，但受疫情影響推遲，莫斯科市和下諾夫哥羅德州兩地的居民可以通過互聯網遠距離投票。

這次修憲的內容主要包括改變俄羅斯總理和議會的職權、組建政府的新規定、前任總統赦免權、終身上議員制度、一系列社會福利或退休金按通貨膨脹率調整等。此外，修憲內容還涉及到允許現任或前任總統再參加兩屆總統選舉。

出口民調：76%受訪者贊成修憲

若修憲成功通過，現任總統普京的任期將會重新計算，意味已執政逾20年的他在2024年任期屆滿後可繼續參選，有可能掌權多兩屆任期，直至2036年。

據俄羅斯官方民調機構「全俄公共輿論調研中心」（VCIOM）6月29日發布的出口民調數據，大約76%受訪者投票贊成俄羅斯憲法修正案。