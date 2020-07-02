澳洲因應全球與中國　10年投資約1.4萬億港元擴軍

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月1日公布一個更具野心的國防策略，準備應對一個「更窮以及更危險的世界」以及中國崛起。他同時警告，澳洲面對的區域挑戰，規模是二次大戰以來前所未見。

莫里森宣布，政府承諾未來10年國防支出2700億澳元（約1.4萬億港元）。澳軍在重新聚焦其與中國在印太區可能發生的衝突之際，會擁有長程以及反艦導彈。莫里森稱澳洲需要為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後「更窮、更危險、更混亂」的世界預做準備。

澳洲廣播公司（ABC News）報道，澳洲會建立一支更大的軍隊，聚焦其鄰近的後院，當中包括新的遠程反艦飛彈（LRASM），這顯示澳洲國防戰略出現重大轉變。

莫里森說：「自從我們在1930年代及1940年代全球及區域秩序崩解時面對生存威脅以來，我們從未見過在這片區域、在澳洲正經歷的全球經濟及戰略不確定性同時出現。」

他亦宣布在未來10年內，承諾澳洲國防軍將擴增800人，包括海軍增加650人、空軍增加100人、陸軍增加50人。

根據2019至2020年度國防預算聲明，預計澳洲國防軍人力今年內將達6.9萬人，其中1萬6272人為全職公共服務人員。

澳洲國防預算預計於2020至2021年度成長到本地生產總值（GDP）的2%，「相當於10年間在澳洲防禦能力投入約2000億澳元」，而莫里森新的承諾又添加700億澳元給國防部。

莫里森在澳洲國防大學（ADFA）演說時表示，印度太平洋地區是戰略競爭加劇的「中心」，「誤判——以及甚至衝突的風險都在增加」。

他接受澳洲第7頻道（Channel Seven）訪問時說：「中國和美國之間的戰略競爭意味局勢非常緊張、誤判的風險很大。所以我們必須做好準備，隨時盡全力建構我們生存的這個世界，準備回應並發揮我們的作用，以保護澳洲、捍衛澳洲。」

澳洲政府證實將花費8億澳元向美國海軍採購AGM-158C遠程反艦飛彈。這款飛彈射程超過370公里，比澳洲於1980年代初引進AGM-84魚叉（Harpoon）空射型反艦飛彈的124公里射程大幅增加。

澳洲政府還將支出93億澳元用於研發高速、長程武器，包括極音速武器。此外，一套採用高科技感應器的大型水下監偵系統要價介於50億澳元到70億澳元之間，是最大筆的新採購案之一，其中可能還包括無人潛艇。

莫里森還承諾提升澳洲國防軍應付他所描述「灰色地帶」的能力，意指違反澳洲利益的活動，而這類活動通常還不到傳統武裝衝突的地步。

澳洲政府未來10年間將投入150億澳元於提升網路及資訊戰能力，其中13億用以改善網路安全活動，70億用在提高國防太空實力，包括獨立衛星通訊網絡。