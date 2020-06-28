澳中關係轉差　民調：澳洲人冀降低本國經濟對中國依賴

在中國接連發布多項針對澳洲「懲罰」措施後，澳洲智庫一項社會民意調查顯示，逾九成澳洲人希望政府尋找其它市場，減低本國經濟對中國的依賴。

俄羅斯衛星通訊社6月27日報道，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）炎疫情大流行背景下，澳洲針對亞洲人的侮辱和其它形式的歧視在激增。而最近幾個月，議會中的政治辯論和主流媒體有必要減少中國對澳洲經濟影響力的煽動，開始對澳洲人的民意產生影響。

報道提到，悉尼洛伊學院（Lowy Institute in Sydney）是澳洲主要智庫之一，根據年度社調，94%的澳洲人希望堪培拉尋找其它市場，降低本國經濟對中國的依賴。

莫斯科國際關係學院專家雅羅斯拉夫·扎哈里耶夫警吿，以多元化為藉口中斷和中國的商務關係，將對澳洲居民福祉和經濟發展水平造成負面影響。

扎哈里耶夫稱，「在澳洲限制中國投資，將對澳洲幾乎所有經濟領域造成損害。從農場主到鐵礦石和其它礦產開採的礦工，再到教育、科技和大學生交流形式的國際學術合作。打擊中國利益和對中國資本設置障礙，對澳洲經濟所造成的負面影響，無論是美國還是英國，都無力填補出現的窟窿。儘管美國、英國，因澳洲從政治和經濟上制約中國而給予很多承諾，但它們能否完成這些承諾卻是個大問題。」