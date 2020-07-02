【新冠肺炎．疫情】美國逾268萬人染疫　數個州份暫停重啟經濟

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,065萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少51萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月2日上午7時33分，全球確診個案新增168,224個，累計增至10,653,987個。死亡個案新增3,154個，累計增至514,697個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月2日上午7時33分，美國確診個案增加45,732個，累計增至在2,682,270個。死亡個案增加603個，累計增至128,028個。全國目前已有逾72萬人康復、逾3,274萬人接受病毒檢測。

隨着國內多個州份疫情持續回升，紐約市7月1日宣布暫停原定下周讓餐飲業恢復室內用餐的計劃，成為全紐約州經濟重啟階段唯一不開放餐廳室內用餐的地區。

加州州長1日也宣布，撤回重新開放該州超過70%人口的計劃，禁止19個縣所有酒吧營業及不准餐廳室內用餐，有關措施將持續至少3周。

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俄羅斯：該國7月1日公布，確診個案新增6,556宗，累計增至654,405宗。死亡個案新增216宗，累計增至9,536宗。

沙特阿拉伯：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增3,943宗，累計增至186,436宗。死亡個案新增48宗，累計增至1,599宗。

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印尼：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增1,082宗，累計增至55,092宗。死亡個案新增51宗，累計增至2,805宗。

韓國：中央防疫對策本部7月1日公布，截至當天零時，韓國新增51宗確診病例，累計增至12,850宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11,613人。

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巴西：衞生部7月1日公布，該國確診個案新增45,482宗，累計增至1,447,523宗。死亡個案新增1,016宗，累計增至60,610宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月1日公布，該國確診個案新增18,653宗，累計增至585,493宗。死亡個案新增507宗，累計增至17,400宗。全國目前已有347,978人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月1日公布數據顯示，德國確診病例新增466個，累計增至194,725個；死亡病例新增12個，累計8,985個。

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