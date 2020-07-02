【美國示威】西雅圖警方向「自治區」清場　逾30人被捕

美國西雅圖（Seattle）市警方7月1日採取行動，到市中心的國會山（Capitol Hill ）「自治區」清場，事件中有至少30人被捕。

美聯社報道，西雅圖市長杜肯（Jenny Durkan）宣布向市中心俗稱CHOP的「佔領國會山抗議運動」（Capitol Hill Occupied Protest）的示威者下逐客令，警方1日正式採取行動，身穿防暴裝備的警方在清晨到場。大多數示威者在數小時後遠離當地，並有工作人員到場清理示威者留下的物品。

當地警方首長貝斯特（Carmen Best）稱，警方在清場行動中拘捕32名示威者，他們分別涉嫌阻差辦公、襲擊或非法藏械等。她強調警方支持和平示威，但區內在最近兩周的情況變得無法無天和殘酷，因此認為情況令人無法接受。

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引起全國多地舉行連場示威，西雅圖示威者6月8日在抗議警暴時，攻陷市內國會山區一間警察局，成立「國會山自治區」，一時間成為當地民眾進行和平示威的聚集地，市長杜肯當時並沒有干預。

不過該區之後發生多宗槍擊案，造成兩名年輕人喪生，另外有3人嚴重受傷，再加上多案襲擊和搶劫事件，令當局決定清場。警方指，區內多人擁有槍械，警告涉事槍手可能仍然在場。