非洲博茨瓦納至少350隻大象離奇死亡　疑為中毒或是未知病原體

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非洲南部國家博茨瓦納（Republic of Botswana）發現大規模大象死亡，超過350隻大象離奇死亡，科學家稱這次大規模死亡是「保育災難」。

英國《衛報》報道，博茨瓦納奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）在5月初就已有一群大象死亡，至5月底共有169隻大象死亡。大象死亡數量在6月中增加一倍多，根據當地消息來源，70%屍體聚集在水坑周圍。

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總部在英國的國家公園救援團體（National Park Rescue）主席麥可勘（Niall McCann）表示，「這是長時間以來未曾見過的大規模死亡，除了乾旱之外，我不知道有什麼死亡原因會如此嚴重」。

博茨瓦納政府尚未檢測樣本，因此尚無關於大象死亡原因或其是否對人體健康造成風險的資訊。兩個可能的主要死亡原因為中毒或是未知病原體，最可能造成死亡的炭疽桿菌（anthrax）已經被排除。

當地報告顯示，死亡的大象群中包含各年齡和性別的大象。幾隻還活著的大象看起來也相當虛弱和瘦弱，顯示未來幾周可能有更多大象死亡。保育人士表示，因為屍體難以發現，大象實際死亡數量可能會更高。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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