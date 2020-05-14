泰國大象因疫情「失業」　徒步150公里回到那本應再看不到的家鄉

150公里回家的路，牠們風餐露宿走了五天四夜。到家時，連叫聲都變得輕快。

4月30日起，泰國一支由11頭大象組成的隊伍牽動著人心。牠們在主人的帶領下，從清邁各地集結起來，踏上了返鄉之旅。這一走就是五天四夜，足足150公里。沿着一條土路，他們風餐露宿，白天踏過泥濘的山坡，夜晚就宿在叢林裏。

闊別20年多年，5月4號，這些大象終於回到了出生地——湄曾縣。牠們受到了當地原住民的熱烈歡迎。儘管回家的路艱辛且漫長，但大象們似乎並不累。「牠們回家時很開心，會一邊發出快樂的聲音，一邊跑到村子附近的小溪邊，和我們的孩子一起玩得很開心。」 領隊的Sadudee Serichevee說。

過去幾十年，這些大象被租借在清邁體驗園，與每年來泰國旅遊的數千萬遊客互動，在人類鏡頭下表演、跳舞、甚至繪畫。因為疫情，泰國旅遊業遭到重創，許多大象公園已經關閉。如今，大象們沒什麼可以迎接的遊客，牠們 「失業」了。

從上個月開始，泰國愈來愈多的大象回家。光是「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation），就送了100多頭大象回到故鄉。沒有人知道這場疫情會何時結束，但我相信，這也許是泰國許多大象，生活發生變化的開始。

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卸下枷鎖的「失業者」

泰國有將近3700隻大象服務於旅行行業，部分來自湄差縣的克倫部落。在那裏，遍佈著克倫少數民族居民居住的村莊，有傳統的大象飼養者。為了生活，當地居民又會將大象送去清邁體驗園。

Sadudee Serichevee是清邁一家小型大象體驗園的老闆。他和妻子一起擁有着四頭大象，平時照顧牠們的生活起居。因為沒有遊客收入，他們再也負擔不起每月20萬泰銖的土地、設施租金以及馴象師的薪水。大象食物也是一筆不小的支出，一隻大象每天要吃300公斤的草和蔬菜，每週就需要花費75美元。為了不讓大象們餓肚子，在「拯救大象基金會」的建議下，Serichevee和妻子決定把大象送回老家。

他們說服了其他一些車主和他們一起徒步150公里。對於小公園的主人來說，根本負擔不起用卡車運送大象的費用，但乖巧的大象可以每小時自己走7.25公里。於是，便有了開頭大象回家的那一幕（點圖放大瀏覽）：

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和Serichevee的體驗園一樣，位於泰國北部清邁的Maesa大象營地，也即將有78隻大象被放生。44年來，牠們終於迎來了生命裏，第一次卸下身上枷鎖的時刻。

今年疫情之前，遊客騎乘大象的項目一直很熱門，但隨著遊客數量下降，這家象園決定永遠去除這個業務。現在再去Maesa營地看，大象們不再背著沉重的木質遊客座椅，也不用穿著厚厚的服裝，能自由地漫步在草地上。

疫情以來，「拯救大象基金會」一直在推動大象回到家鄉的項目。他們們幫助拯救和照顧圈養在旅行公園的大象，並相信對大象最好的歸處就是自然，牠們可以更加自給自足。

目前泰國仍然約有2000頭大象處於「失業」狀態。由於收入的減少，牠們營養不良的情況愈來愈嚴重，情況「處於危機點」。如果得不到及時救助，一些大象很可能又會被非法利用，甚至被迫返回街頭乞討，或被轉給非法伐木者。

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一隻大象每天工作8小時

清邁是泰國北部的旅遊中心，綿延起伏的群山點綴着大象營地和保護區，在這裏，你可以看到許多被圈養的大象。如果沒有疫情，這些被租借的大象應該在五一迎來旺季，在熱鬧的旅遊景點，和遊客一起「玩耍」。如今，這些大胃口的傢伙卻讓園主犯了愁，要知道，牠們曾經也是被高價哄搶的一員。

在泰國，一隻被馴服的大象能被賣到8萬美元。在巨大的投資背後，為了收回成本，也需要牠們付出更多慘痛的代價。世界動物保護協會中國首席代表趙中華介紹，大象騎乘和表演項目，給旅遊景點帶來豐厚效益，小象價格暴漲，導致小象的捕捉量增大。

為了讓小象順從，牠們都要經歷過一種名為「Pajaan」的馴象手法，即「打破、分離」，硬生生將小象與家人分開。接下來牠們還要經歷，毆打、恐嚇、施虐，直到服從象夫的行為。這種馴象手法在東南亞從古一直流傳至今。廣受人詬病的還有訓象用的工具，一把大鐵鉤。每當大象未按人類的指令行事，象夫就會用鐵鉤，一次又一次地刺進大象敏感的頭頸，流血、結痂，如此循環往復……人們喜歡的騎行項目，也會在日積月累中，對大象的脊柱造成不可逆轉的傷害。

據調查研究，成年大象的背部每天最多只能支撐150公斤4小時，但許多旅遊大象每日要工作8小時，同時背負2-3名遊客，還有額外增加的座椅重量。即便是看似無害的選擇，比如遊客給牠們洗澡，也可能存在問題。

世界動物保護組織的簡施密特伯巴赫表示：「大象會經常會感到壓力，尤其是和一群興奮的年輕人在一起的時候。」而在人群散去後，你也難想像大象又是怎樣一個處境。牠們很可能會日夜都被鐵鏈鎖起來，被迫睡在水泥地上，營養不良。

去年8月，70歲的年邁大象蒂基里（Tikiri）在奮戰斯里蘭卡盛大的佛牙節祈福慶典之後，終於倒下了。在噪音、煙火和煙霧中，她每晚都在街上遊行到深夜。連着10天的高強度工作，一個曾經的龐然大物，最後死於年邁和疾病。在INS上，拯救大象基金會（SEF）曾發佈一組照片。讓人很難相信，在Tikiri華服之下，是這樣一副瘦骨嶙峋的身體（點圖放大瀏覽）：

一位女士留言到：「Tikiri的痛苦已經結束，她的靈魂現在自由了。她再也不會受到傷害了……親愛的Tikiri，永遠不要回頭看這個世界對你和你的朋友如此殘忍。」她說。

牠們也曾有自己的家鄉

不是所有大象都適合被放歸，也有人在想辦法為不適合野外生存的大象做更好的安排。為此，泰國愈來愈多的人呼籲政府為大象營地提供資金，以確保牠們福利。

大象自然公園的園主Saengduean Chailert，就組織了一個基金來餵養大象和幫助全國近50個營地的馴象者。在她的救助下，大約80隻獲救的大象被養在一處庇護所，只允許遊客遠遠觀察牠們。

大象救助公園的負責人Apichet Duangdee也計劃拿出一筆2億泰銖的貸款，來餵養他的大象。而Apichet也很清楚，這些被救下的大象到森林早不可能再回到野外，因為在爭奪地盤上，牠們鬥爭不過野生大象。

過去的三代中，泰國大象野生種群已減少了至少50％。目前僅有大約6000頭亞洲象，其中大約一半被圈養。在泰國，大象被視為文化的象徵，大象圈養更是一門龐大的產業，有著複雜的歷史和根深蒂固的傳統。僅在2015年，湄王的象營數量就翻了三倍，以滿足中國遊客日益增長的需求。自從2011年以來，泰國的中國遊客數量增長了263%。

或許疫情也給了我們一個契機，讓我們看到人類沒有觀看動物表演的需求之後，這些聰明而惇厚的動物正在重回自然，逐漸奪回屬於牠們的尊嚴。我們也是時候再次思考，動物表演是不是非存在不可？野生動物們本不該受到這樣的對待。牠們和我們一樣，是地球上的居民，也有自己美麗的家鄉和深愛的親人。