疫情下的國慶：加拿大發揮創意辦「逆向巡遊」　美國照放煙花

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在北美持續，加拿大多項7月1日國慶活動因為抗疫而取消，部分活動會轉為以網絡方式舉行，包括煙花表演。美國卻反其道而行，宣布7月4日國慶煙火不僅照舊，規模還會是歷年數一數二。

今年7月1日加拿大日（Canada Day）雖然沒有以往的大型表演，但政府仍在網站上提供多項電子慶祝活動，包括網上直播煙花表演。

加拿大也有主辦方舉辦別開生面的活動，溫哥華的太平洋國家展覽會（PNE）未有取消吸引人群的巡遊，但就用「逆轉」方式，不是由觀眾在街頭聚集欣賞巡遊花車，而是觀眾坐在車內然後駕駛「巡遊」，然後透過車窗觀看表演者在車外面的演出。

↓↓↓太平洋國家展覽會舉辦逆向巡遊

美國繼續放煙花

相較於低調慶祝的加拿大，確診及死亡個案數目均列全球首位的美國不顧疫情反彈，宣布7月4日會在華盛頓的國家廣場舉行大型國慶煙花表演，並會向民眾發放30萬個口罩。

內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）概述2020年華盛頓的國慶活動，這是第2年以軍事為主的活動。國防部屆時會派出飛機進行「獨一無二的空中表演」。

伯恩哈特又表示，煙花表演的規模會長達約1.61公里，現場會有1萬發煙花爆發，更形容會是「近年記憶中最盛大的一次」。