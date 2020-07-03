【中印衝突】莫迪赴拉達克地區　中方：不應採取致局勢複雜舉動

在中印邊境局勢依然緊張之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）7月3日突然到訪兩軍對峙前線拉達克（Ladakh）地區並發表講話。中國外交部7月3日對此也作出回應。

莫迪突然訪問邊境前線地區（點擊大圖瀏覽）：

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在中印邊境局勢緊張之際，莫迪7月3日抵達拉達克地區的列城（Leh），陪同莫迪的官員有印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）。

莫迪此行目的是在與中國進行邊境對峙的背景下，評估地面安全局勢以及與中國軍方談判的進展。莫迪還造訪尼木（Nimu）一個軍事基地，並對第14集團軍發表講話。

莫迪在講話中首先再次向在加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突中犧牲的印度士兵致敬。他盛讚第14集團軍的英勇是家傳戶曉，他稱「印度的敵人見識了你們的火與怒（fire and fury）。」第14集團軍也被稱為「火與怒集團軍」。

Speaking in Nimu. India is proud of the courage of our armed forces. https://t.co/juUjqkAp6v — Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2020

莫迪還說，弱者永遠不能倡導和平，勇敢是和平的先決條件。無論是在世界大戰中還是和平時期，只要有需要，世界都看到印度的勇士們的勝利，看到他們為和平所作的努力。

他還稱「擴張主義的時代已經過去，這是發展的時代。歷史見證了擴張主義勢力的失敗或被迫回頭。」

中方：不應採取或致邊境局勢複雜化的舉動

中國外交部發言人趙立堅7月3日在記者會上被問到莫迪一事時回應稱，當前中印雙方正通過軍事和外交渠道就緩和當前事態展開對話溝通，在此情況下，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

自2020年5月初以來，中印邊境陷入了新一輪的緊張之中。6月15日，中印兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，此舉使得局勢進一步升温。印度方面死亡20人，中國則未披露具體傷亡數字。