【新冠肺炎】美國單日增超過5.5萬宗創新高　日本增逾200例

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球多地肆虐，美國在疫情受控後放寛防疫限制措施，重啓經濟活動，但面臨疫情反彈的風險。路透社報道，美國在7月2日錄得超過5.5萬宗新個案，創下任何國家的單日新增確診最多紀錄。

根據路透社統計，美國在7月2日錄得55,274宗新個案，比巴西在6月19日錄得54,771宗還要多。

至於據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，美國過去一周有多日的新增確診數目超過之前4月6日創下的最高紀錄。

美國4月6日錄得43,438宗確診個案，創下當時的單日新高，紀錄保持至6月下旬。單日新增個案在全國實施封鎖措施後開始減少，不過在50個州重啓部分經濟活動及放寛限制後，個案數目開始上升。

美國6月26日至7月1日先後錄得44,602宗、44,703宗、41,390宗、35,664宗、43,644宗及54,357宗確診個案，其中4日均高於4月6日的紀錄。

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日本7月3日增逾200宗個案

同為先進國家的日本在5月25日宣布解除全國緊急事態宣言，其確診數量在近日亦見回升。

共同社7月3日報道，日本同日新增確診人數達207人，是宣言解除後新高，上次單日新增確診個案超過200宗是在5月3日。

新增個案中有大部分來自東京。東京都政府3日公布，都內同日新增124宗確診個案，加上7月2日錄得的107宗新增個案，東京單日個案連續2天創解除宣言後的新高。