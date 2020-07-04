【新冠肺炎】約翰遜宣布英格蘭餐廳酒吧重開　警告疫情仍未完結

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月3日宣布放寬英格蘭地區的抗新型冠狀病毒（COVID-19）措施，酒吧、餐廳等店舖在4日重開，但警告疫情一旦再次惡化，會毫不猶豫再次實施居家令。

約翰遜表示，酒吧、餐廳、髮型屋和戲院重開後能否取得成功、照顧倚賴它們維生的人、推動全國經濟發展，全部取決於大家是否負責任。他表明希望民眾可以安全地歡度夏季，同時不可拖累這些生意。

他亦提到，政府會在下周公布時間表，決定健身室、夜店、美甲店的重開日期。不過他強調，假如疫情出現惡化，他會毫不猶豫下令再度實施限制。

英格蘭地區的酒吧於4日重開，勢吸引不少民眾外出暢飲，但當局禁止酒吧在踏入4日午夜即時營業，避免午夜派對。（Reuters）

英格蘭的酒吧雖然獲准「解禁」，但當局要求東主在早上6時起才可營業，避免民眾在午夜狂歡，同時顧客亦要提早預約，並禁止樂隊現場表演等。

約翰遜提到，政府會採取五個步驟打擊本地個案，包括監察數據、與地區部門合作和進行病毒檢測。而到了第四步則會將活動限制於指定地方，第五步則是封鎖整個社區。

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