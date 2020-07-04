【新冠肺炎】巴基斯坦外長證實確診　稱身體情況良好

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球肆虐，多位知名政治人物亦分別確診，最新一名受感染政客是巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi），他表示自己目前情況良好。

庫雷希7月3日於Twitter公布自己確診消息，指自己當天下午輕微發燒，於是即時在居家隔離。經過檢測後證實對病毒結果呈陽性，但受到真主保祐，他現在感覺強壯和精力充沛，並會在家中繼續工作。

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020

庫雷希最近曾與多名政府高層會面，包括在1日與總理伊姆蘭汗（Imran Khan）現身國會及參與內閣會議，並與美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）會面，討論阿富汗和平進程。根據當局提供的照片顯示，庫雷希等人都有戴上口罩。

另外，庫雷希3日亦與中國外長王毅通電話，談及兩國合作抗疫和維護共同利益和地區和平穩定，以及打擊恐怖主義等議題。

巴基斯坦當局指至今共有221,896人確診、4,451人不治，當地的檢測數目逐漸下降，惟每日平均新增大約4000宗個案，而除了庫雷希外，鐵路部長拉希德（Sheikh Rasheed）、國民議會議長凱瑟（Asad Qaiser）早前亦證實確診。