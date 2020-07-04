德國柏林地鐵站名引起種族爭議　交通局決定改名

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死，全球多個地方因而發起黑人平權活動。在德國首都柏林，當地一個地鐵站名因為帶有貶低黑人之意，當局決定為它另改名字。

柏林公共交通公司（BVG）7月3日宣布，由於就街名出現爭議，位於地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的默倫街車站（Mohrenstrasse）會改名為格林卡街車站（Glinkastrasse），並強調當局向任何形式的種族主義和歧視說不。

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默倫（Mohr）在古代德語的意思為黑人，同時亦有「蠢人」之意。該條街道在1707年命名，有歷史研究指街道名字是與普魯士親王菲利普·威廉（Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt）獲得的黑奴有關。弗洛伊德死後，有德國示威者將默倫街車站改名為「弗洛伊德街車站」（George Floyd strasse）。

柏林交通部門決定為默倫街車站改名，平息種族歧視爭議。（Reuters）

默倫街車站是柏林地鐵2號線的其中一個車站，在1908年啟用，期間曾經過多次改名，直到1991年東西德統一後採用現有名字。而新名字的格林卡（Glinka）則是源於19世紀俄羅斯作曲家米哈伊爾·伊萬諾維奇·格林卡（Mikhail Ivanovich Glinka，又譯葛令卡），俄羅斯舊國歌《愛國歌》（Patriotic Song）就是出自他的手筆。