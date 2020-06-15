美國「非裔聖地」亞特蘭大　黑人死於警槍下　明星市長備受壓力

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位於美國喬治亞州的亞特蘭大市，素有「非裔美國人聖地」的美稱。它是著名民權牧師、諾貝爾和平獎得主馬丁路德金（Martin Luther King）出生地，以及他遇刺身亡後的長眠之地。當地以非裔民眾佔多數，很多政界人士和警察是非裔，包括市長博頓（Keisha Lance Bottoms）。然而此地非裔人數佔多，不等於非裔人士在警察面前所遇風險較低。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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這也是博頓身為「非裔聖地」市長所面對的挑戰之一。她在上月反種族歧視騷亂爆發後不久，以有力的演說打動人心。她應對當地騷亂的方式受到好評，其在國內知名度提升，有人認為她有可能是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的副手人選。

她應對布魯克斯（Rayshard Brooks）被殺案時也是相當有效率，在他被白人警察開槍擊斃後不足24小時，她說宣布該市警察局長希爾茲（Erika Shields）辭職。

美國《紐約時報》在報道中指出，博頓快速處理此事，顯示在全美反警暴示威在蔓延之際，執法部門在監督方面承受更大壓力。以往警察開槍射殺疑犯後，有關部門很少如此迅速且大動作回應事件。市長亦往往與警方處於同一陣線，呼籲民眾耐心等候檢察部門以及警局內部調查結果。亞特蘭大政府如此迅速回應，應是因為慮及示威者的想法，並想早日平息民憤，不想示威規模繼續擴大。

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