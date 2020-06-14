【美國示威】怎保持抗爭運動「keep住去」？他們有「黑人經濟圈」

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日死於警員暴力執法，觸發美國各地有關反種族歧視，以及反警暴的示威。示威運動持續超過兩周，由初期的激進，到6月漸回歸平和，然後近日又有可能變得劇烈之勢。示威者試圖以不同方法保持運動勢頭，而這些方法竟有香港的影子。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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「黑人經濟圈」

加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）社會學教授、The Politics of Protest: Social Movements in America（暫譯《抗議政治：美國社會運》）作者邁耶（David S. Meyer）指出，讓運動持續的訣竅是保持人們的參與度，不時尋找不同事情讓大家做。

香港有「黃色經濟圈」的概念，透過消費等經濟方式支持「同路人」。自2014年起一直在美國組織反警暴抗議的埃利奧特（Umaara Elliott），今次亦一直在鼓勵「同路人」支持黑人擁有的企業，並鼓勵他們向援助黑人的團體捐款，以其他行動來支援示威活動。

社區動員與網絡文宣

曾參與約10場示威活動的葉波亞（Patrick Yeboah）就組建一支約50人的社區小隊。他認為，示威活動增加人與人之間聯繫，社區意識有助激發人們力量，大家能在群組互相溝通。

示威現場有不少警察使用暴力情況，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）策略師麥克哈里斯（Thenjiwe McHarris）表示，雖然鏡頭未能阻止警方的暴行，但他們的團隊會拍下這些過程，並上載到互聯網讓全國民眾知道。

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年長一輩參與不可或缺

人的時間及體力都有限，不能指望他們每日都能參與示威。要持續下去就需休息與接力。這次示威的參與者數量眾多，而且不分種族，可謂減輕示威者的負擔，大家可以在疲倦時先退下休息一、兩天，然後又再次上街。

有示威者就向霍士新聞網絡（Fox News）透露，每晚有85%的參與者是新面孔。在孟菲斯領導示威的哥蒂（Frank Gotti）就指出，當地抗議活動仍然和平進行，最大的動力是年長一輩的參與。

若示威只是流於「打卡」而非基於信念，運動勢頭可能會逐漸消失。有示威者擔心人們是為「打卡」在社交媒體分享，或是視上街為潮流，擔為熱潮後這些人不會繼續抗議。