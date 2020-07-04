Wirecard假帳醜聞二號人物失蹤　入境菲律賓紀錄或涉偽造

德國金融科技公司Wirecard爆出假帳醜聞，前行政總裁布勞恩（Markus Braun）辭職後被捕。至於二號人物前營運總監馬薩利克（Jan Marsalek）則被傳出經菲律賓轉往中國，但實際下落不明。美國《華爾街日報》7月3日報道，馬薩利克入境菲律賓的紀錄有機會是偽造。

菲律賓的入境紀錄顯示，馬薩利克6月23日抵達菲律賓，翌日離開。不過據菲律賓司法部發言人佩雷特（Markk Perete）表示，調查員有理由相信紀錄是由入境或機場職員偽造，因為入境紀錄於輸入後不久遭取消，而且機場閉路電視也沒有發現馬薩利克的蹤影。他指，或有人輸入紀錄用作檢查馬薩利克有否任何國際拘捕令在身，但繼續調查有機會得出不同的結論。

馬薩利克失蹤後，有德國傳媒報道，馬薩利克前往菲律賓想釐清失蹤現金的下落。菲律賓的紀錄顯示，馬薩利克經宿霧（Cebu）轉往中國重慶，但航班取消。官員指，基於疫情相關的旅遊禁令，馬薩利克難以消聲匿跡從馬尼拉前往宿霧，所有入境旅客必須等待檢測結果出爐，需時數日。佩雷特指，問題在於馬薩利克6月23日是否有入境菲律賓。

《華爾街日報》報道，Wirecard目前未知馬薩利克身處何方，公司發現有19億歐元現金消失當日已經要求馬薩利克停職，之後再無聯絡，對方也沒有回覆同事的信息。知情人士透露，公司其餘高層相信馬薩利克已經潛逃。馬薩利克的朋友則指，爆出假帳醜聞後兩日，馬薩利克以加密通訊程式Telegram發訊息指自己身處安全地方。德國目前也正在追查馬薩利克的下落。