【新聞教室】全球19國與港簽有引渡協議　加拿大首先暫停執行

加拿大宣布因應《港區國安法》生效而暫停執行加港引渡協議。翻查香港律政司資料顯示，全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定。隨局勢推演，部份表明反對《港區國安法》立法的國家未來或跟隨加拿大的做法，暫停執行引渡協議。

根據律政司所列，截至4月22日，全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定，並已經生效。有關國家包括澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡、英國和美國。至於法國則已經簽署協定，但尚未生效。

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《港區國安法》第38條列明，「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法」，意味管轄範圍包括外籍人士境外犯罪。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）形容無法接受，「且是對所有國家的一種侮辱」。

不少國家已經對《港區國安法》立法作出表態，其中英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特（Julian Braithwaite）於聯合國人權理事會代表27個國家發言，反對立法。當中部份與香港簽有移交逃犯的協定，例如澳洲、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭和英國。上述國家以及一直表明反對立法的美國有機會跟隨加拿大的做法，尤其是立場較強硬的五眼聯盟國家。