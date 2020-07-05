【新加坡大選】選前最後一個周日　李顯揚籲票投反對黨

新加坡將提前在7月10日舉行國會大選，總理李顯龍的胞弟李顯揚6月底確認已加入在野前進黨，引來外界關注。他7月5日在社交媒體發文，形容前進黨候選人可靠又有能力，呼籲民眾在大選中支持他們。

CHARACTER AND COURAGE This election year, Singapore is seeing a surge of credible and capable alternative candidates.... 由 Lee Hsien Yang 發佈於 2020年7月4日 星期六

李顯揚在Facebook以「品格與勇氣」（CHARACTER AND COURAGE）為題，表示在野前進黨候選人真實可靠、關懷別人，有高尚品格與資歷，更重要的是，他們全力以赴準備為新加坡人無畏地表達訴求。

他指出，反對黨關心國家未來，選擇站出來為人民發聲，卻經常受不公平對待及抹黑；反觀執政人民行動黨候選人就視從政為職業生涯規劃，有龐大競選機器為後盾，還有團隊協助粉飾形象。

他又表示，執政黨國會議員不會在國會上對重要議題提出質疑，同時質疑新加坡是否要繼續擁護人民行動黨的「天生貴族」機制。

李顯揚6月30日表明自己不會參選，因為他認為新加坡不需要多一個李家人（Singapore does not need another Lee）。

他稱對政治有興趣，會通過發言參與，支持自己所相信的候選人與政黨，會貢獻時間、想法與資源到他所支持的理念，尋求開放與獨立的媒體。他又表示，自己不是追求政治的權力、聲望或金錢回報，他希望成為改變的催化劑。