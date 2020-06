新加坡將提前在7月10日舉行國會大選,總理李顯龍的胞弟李顯揚6月底確認已加入在野前進黨,引來外界關注。不過他在6月30日表態不會在這次大選競選議席,並稱「新加坡不需要多一個李家人」。

李顯揚在帖文表示,他選擇不參選是因為他認為新加坡不需要多一個李家人(Singapore does not need another Lee),他稱對政治有興趣,會通過發言參與,支持自己所相信的候選人與政黨,會貢獻時間、想法與資源到他所支持的理念,尋求開放與獨立的媒體。

他又表示,自己不是追求政治的權力、聲望或金錢回報,他希望成為改變的催化劑。

至於李顯揚的胞兄、新加坡總理李顯龍同日出席記者會,《聯合早報》報道,他表示這次雖然是他第九次參選,但未必是最後一次,但他也強調,自己曾說過希望在來屆政府交棒給接班人。

李顯龍又表示,他認為第四代領導班子在應對新冠肺炎疫情方面,表現得很好。