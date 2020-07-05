特朗普美國獨立日演講　選址「總統山」倍大爭議？

美國總統特朗普（Donald Trump）7月3日到南達科他州（South Dakota）拉什莫爾峰（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）慶祝獨立日並發表演說，內容引發爭議。州長諾姆（Kristi Noem）也曾透露，特朗普對他說過，把臉刻在總統山是自己的夢想。總統山是什麼地方，有什麼與種族相關的爭議？《香港01》整理了一些資料，讓讀者對它增加了解。

位於黑山（Black Hills）基斯通（Keystone）附近的拉什莫爾峰國家紀念碑（Mount Rushmore National Memorial）又稱為總統山。山上有4個巨型雕像，美國雕塑家博格勒姆（Gutzon Borglum）1941年完成位於這些作品，順序也代表着美國發展的4個階段。最左邊是第一任總統華盛頓（George Washington），他是美國開國元勳之一。旁邊則依次為發起西部擴張的傑佛遜（Thomas Jefferson）、革新工業的老羅斯福（Theodore Roosevelt）以及解放黑奴的林肯（Abraham Lincoln）。

特朗普分別在7月3、4日發表美國獨立日演說，內容是讚揚美國的優越與偉大，同時把近日的示威、疫情責任諉過於人。對於特朗普選擇國慶在這個地方舉行活動，共和黨籍的保守主義作家克里斯托爾稱：「他完全是機會主義。」

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他在演說中，以「很多人都不知道自己為何要示威」形容近日反歧視黑人的示威者。在他眼中，似乎支持種族平等，支持示威者的人都是「極左法西斯主義者」。特朗普認為這種要求種族平等的人不只破壞美國核心價值，更是推翻美國的革命歷史。然而在刻有這些美國偉人頭像跟前說出這樣的話，看來才是真正與美國立國與發展精神「打對台」。難怪有人說特朗普選擇以這裏作為演說的「佈景版」，實在相當諷刺。

「總統山」所在的黑山，本身在美國已是一片富爭議的土地。它原為土著科塔族（Lakota）聖地，不過後來美國政府強迫他們放棄這塊領土。拉科塔族是大平原印地安人Sioux族的三大族群之一。當地原居民組織NDN Collection行政總裁兼主席Nick Tilsen稱：「拉什莫爾峰是白人至上與結構種族主義的象徵，這仍然存在且在當今社會還存活着，」「積極盜取土著人民的土地，然後雕刻那些滅絕種族的殖民白（人的）臉，這是不公義的。」

這片土地除了被指是美國政府「掠奪」得來，山上雕刻的4名前任總統頭像中的其中兩人、即華盛頓及傑佛遜被指是奴隸主。在6月至今蔓延於美國及歐洲等地的破壞肖像風潮中，有人也提出要炸毀「總統山」。特朗普在獨立日演說中指出，「總統山」將永遠屹立，而且永遠不會被褻瀆。