兩法國前情報人員被控向中國泄密　疑涉「美人計」與重金引誘

兩名前法國情報人員涉嫌向外國勢力泄密，他們7月6日須出庭受審。政府拒絕透露此案的詳情，但多間傳媒報道指，該兩名前情報人員是為中國做間諜，還疑似分別中了「美人計」及曾收受報酬。

被告分別是對外安全總局（DGSE）前職員皮埃爾（Pierre-Marie H.）及亨利（Henri M. ），他們會在特別法庭受審。案件由專業裁判官負責，由於涉及敏感議題，可能會閉門審理。被告被控向外國勢力泄漏情報及損害國家的基本利益。一旦罪成，他們可被判監禁15年。而皮埃爾的妻子也被控「隱匿透過向外國勢力提供可能傷害國家重大利益的情報所獲取的資產」。

有傳媒報道指，皮埃爾及亨利於1990年代是DGSE的職員。1997年，亨利被派往中國北京，擔任法國駐當地大使館的二級秘書。不過，亨利於1998年因與大使的中國口譯員有染而被調回法國。亨利其後退休，再於2003年回到中國，與該名前口譯員結婚，及在海南島定居。

圖為2015年1月11日，法國駐中國北京大使館的面貌。（Getty）

皮埃爾則從未被派往外地，但有報道稱，他曾與中方的聯絡人在印度洋島嶼見面。他其後在瑞士蘇黎世（Zurich）機場被捕，身上有疑似為報酬的現金。皮埃爾及亨利均在2017年12月被捕，但皮埃爾可保釋。

此案於2018年5月曝光，當時法國官員形容這是極度嚴重。國防部長帕利（Florence Parly）指，兩人涉嫌犯下會危害國防機密的叛國罪。國防部透露，當時是DGSE發現兩人的行為，再向檢察官報告。在兩人被捕前，疑似已被監視數個月。